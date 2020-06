Il punto sulla Bundesliga - Il Gladbach si tiene stretta la Champions, Lipsia terzo

La Bundesliga è ufficialmente terminata, delineando così il quadro definitivo della classifica, con tutti i piazzamenti dal caso.

La Bundesliga è ufficialmente terminata, delineando così il quadro definitivo della classifica, con tutti i piazzamenti dal caso. Il Bayern, come noto ormai già da qualche settimana, è la squadra campione, che ha festeggiato la vittoria battendo fuori casa per 4-0 il Wolfsburg. I ragazzi di Glasner, al contrario, possono si festeggiare il piazzamento al 7^ posto che vale la qualificazione alla prossima Europa League tramite playoff, ma proprio all'ultimo curva hanno di fatto rinunciato alla possibilità di approdare direttamente alla seconda competizione europea. Davanti ai biancoverdi, infatti, si è piazzato l'Hoffenheim, vincente per 4-0 contro i vice campioni del Borussia Dortmund: capitombolo finale dei gialloneri che, va detto, non avevano ormai più nulla da dire al campionato.

Si conferma terzo in classifica il Lipsia, grazie al successo conquistato per 2-1 in casa dell'Augsburg che aveva già abbondantemente incassato la salvezza. Quarto posto, ultimo per l'accesso alla prossima Champions League, messo in cassaforte dal Borussia M'Gladbach, vittorioso anche all'ultima curva contro un Hertha Berlino che non aveva più alcun obiettivo.

Con i bianconeri vincenti, si infrangono le speranze Champions del Leverkusen che batte di misura il Mainz (gol di Volland) ma di fatto manca l'aggancio al quarto posto. Per i rossoneri resta, ad ogni modo, la conquista del posto valido per l'Europa League, così come Hoffenheim e Wolfsburg (qualificazioni).

Nelle zone basse della classifica, vittoria fondamentale del Werder Brema che supera per 6-1 il Colonia e scavalca il Fortuna Dusseldorf, quest'ultimo sconfitto 3-0 dal già salvo Union Berlino: goleada che vale ai ragazzi di Kohfeldt l'aggancio al terz'ultimo posto che significa play out (che giocheranno contro una tra Heidenheim ed Amburgo). Al tempo stesso proprio il Dusseldorf è condannato alla retrocessione diretta insieme al fanalino di coda Paderborn, sconfitto anche all'ultima giornata dall'Eintracht (3-2).

I RISULTATI:

Augsburg-RB Lipsia 1-2 (72° Vargas; 28°, 82° Werner)

Werder Brema-Colonia 6-1 (22°, 58° Osako, 27° Rashica, 29° Fullkrug, 55° Klaassen, 68° Sargent; 62° Drexler)

Borussia Dortmund-Hoffenhiem 0-4 (8°, 30°, 48°, 50° rig. Kramaric)

Eintracht Francoforte-Paderborn 3-2 (9° Rode, 33° André Silva, 52° Dost; 55° Drager, 75° Michel)

Friburgo-Schalke 04 4-0 (20°, 57° Waldschmidt, 38° Schmid, 46° Holer)

Bayer Leverkuse-Mainz 1-0 (2° Volland)

Borussia Monchengladbach- Hertha Berlino 2-1 (7° Hofmann, 78° Embolo; 90° Ibisevic))

Union Berlino-Dusseldorf 3-0 (26° Ujah, 54° Gentner, 90° Abdullahi)

Wolfsburg-Bayern Monaco 0-4 (4° Coman, 37° Cuisance, 72° rig. Lewandowski, 89° Muller)

CLASSIFICA:

Bayern Monaco 82, Borussia Dortmund 69, RB Lipsia 66, Borussia Monchengladbach 65, Bayer Leverkusen 63, Hoffenheim 52, Wolfsburg 49, Friburgo 48, Eintracht Francoforte 45, Hertha Berlino 41, Union Berlino 41, Schalke 04 39, Mainz 37, Colonia 36, Augsburg 36, Werder Brema 31, Fortuna Dusseldorf 30, Paderborn 20