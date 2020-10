Il punto sulla Liga - Barcellona e Real sconfitte a 7 giorni dal Clasico. Real Sociedad e Villarreal capoliste

Week end di sorprese in Spagna. Sconfitte pesanti per Real Madrid e Barcellona, che si sfideranno nel Clasico la prossima giornata. I madrileni vengono sconfitti in casa dal Cadice per 1-0. Sconfitta esterna contro il Getafe invece per il Barcellona, superato 1-0 con un rigore di Mata. Nuova coppia capolista in Liga. Villarreal e Real Sociedad si dividono il primo posto grazie alle rispettive vittorie. I sottomarini gialli superano 2-1 il Valencia mentre la Real Sociedad spazza via il Real Betis con un perentorio 3-0 fuori casa. Vittoria per l'Atletico di Simeone, 2-0 in casa del Celta Vigo. Bella vittoria del Granada che supera 1-0 il Siviglia. Tre punti importanti per i baschi dell'Athletic Bilbao, vittoriosi per 2-0 in casa contro il Levante. Altrettanto preziosa la vittoria dell'Elche, che vince sempre 2-0 in casa dell'Alaves. Chiudono la giornata i pareggi tra Eibar e Osasuna (0-0) e Huesca-Real Valladolid (2-2).

Risultati Giornata n.6

Granada-Siviglia 1-0

Celta Vigo-Atlético Madrid 0-2

Real Madrid-Cadice 0-1

Getafe-Barcellona 1-0

Eibar-Osasuna 0-0

Athletic Bilbao-Levante 2-0

Villarreal-Valencia 2-1

Alavés-Elche 0-2

Huesca-Real Valladolid 2-2

Real Betis-Real Sociedad 0-3

La classifica dopo la giornata n.6

Villarreal e Real Sociedad 11, Real Madrid*, Getafe*, Cadice e Granada* 10, Real Betis 9, Atletico Madrid 8, Barcellona, Siviglia, Osasuna*, Elche e Valencia 7, Athletic Bilbao* 6, Eibar, Huesca e Celta Vigo 5, Alaves 4, Real Valladolid e Levante* 3.

* una partita in meno

due partite in meno

La Giornata n.7

Atlético Madrid-Real Betis

Barcellona-Real Madrid

Cadice-Villarreal

Elche-Valencia

Getafe-Granada

Levante-Celta Vigo

Osasuna-Athletic Bilbao

Real Sociedad-Huesca

Real Valladolid-Alavés

Siviglia-Eibar