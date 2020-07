Il punto sulla Liga - Il Real Madrid è a sei punti dal titolo ma il Barcellona non molla

La lotta per il vertice si fa sempre più serrata. Il Real Madrid comanda le danze e si avvicina al titolo di campione di Spagna che dista soltanto due vittorie. Le Merengues hanno vinto non senza fatica contro l'Alaves nel match del venerdì sera. A Valdebebas la squadra di Zidane è andata a segno con Benzema su rigore e con Asensio per il 2-0 finale. A quattro punti resiste però il Barcellona che ha fatto suo il derby contro l'Espanyol condannando di fatto i rivali cittadini alla retrocessione. Decisivo ai fini del risultato un gol nella ripresa di Luis Suarez.

Testa a testa per il terzo posto - Lotta serrata anche per quanto riguarda il terzo posto con l’Atletico Madrid che ha frenato in casa del Celta Vigo: al gol iniziale di Morata ha risposto Beltran ad inizio ripresa per l’1-1 finale. Ne ha approfittato il Siviglia che ha battuto in rimonta l’Athletic Bilbao: alla rete iniziale di Capa hanno risposto nel giro di cinque minuti Banega e El Haddadi. La missione impossibile del Villarreal, distante sei punti dal quarto posto, invece continua. Il Submarino Amarillo, dopo il ko contro il Barcellona ha battuto 3-1 in trasferta il Getafe grazie alla doppietta di Santi Cazorla e al gol di Pena.

Effetto Voro - Prosegue l’effetto Voro per il Valencia che ha raccolto il suo secondo risultato utile consecutivo superando 2-1 il Valladolid con un gol nel finale di Lee Kang In. Emozioni a non finire nel match fra Real Sociedad e Granada con gli andalusi che ritornano in corsa per una qualificazione europea. Ospiti avanti con Puertas e Soldado ma nella ripresa Merino e Oyarzabal hanno pareggiato i conti prima del gol a due dalla fine di Duarte per il definitivo 2-3. Successo netto del Betis Siviglia che con il 3-0 al tranquillo Osasuna si è messo al sicuro raggiungendo quota 41 punti. Il Maiorca ha superato 2-0 il Levante mentre Eibar e Leganes hanno pareggiato senza reti per un punto che serve molto di più ai baschi che alla formazione di Auguirre.

CLASSIFICA - Real Madrid* 77; Barcellona 76; Atletico Madrid, Siviglia 63; Villarreal 57; Getafe 53; Real Sociedad 51; Granada 50; Valencia; Athletic Bilbao 48; Osasuna 45; Levante 43; Betis Siviglia 41; Valladolid 39; EIbar, Celta Vigo 36; Alaves* 35; Maiorca 32; Leganes 29; Espanyol 24.