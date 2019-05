Il punto sulla Ligue 1 - Ossigeno Monaco, Lione ai preliminari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Salvo per la logica, quasi per l’aritmetica. Dopo un’annata travagliata e veramente incredibile, il Monaco ha messo un mattone e qualcosa di più sulla permanenza in Ligue 1. Alti, pochi, e bassi, tanti, hanno caratterizzato il campionato dei ragazzi di Jardim che con il successo 2-0 di sabato sull’Amiens hanno conquistato tre punti vitali per la permanenza nel massimo campionato francese. Il Caen, che a sua volta ha perso 4-0 sul campo del Lione, qualificato ai preliminari di Champions League, dista tre punti con il confronto in perfetta parità ma la squadra del Principato vanta una differenza reti migliore -17 contro 24 dei rossoblu - e a meno di capovolgimenti di fronte incredibili condurranno la barca in porto.

Saint-Etienne in Europa League - Con il team di Genesio vincente, al Saint-Etienne rimane la “consolazione” della qualificazione in Europa League. I Verts si sono imposti 3-0 contro il Nizza e hanno certificato il quarto posto, già conquistato aritmeticamente. Il Lille ha festeggiato il secondo posto che vale la qualificazione diretta ai gironi di Champions travolgendo il malcapitato Angers per 5-0 mentre l’altra Manita di serata è quella dell’Olympique Marsiglia, 5-2, sul campo del Tolosa. Poker invece del Paris Saint-Germain che ha superato il Dijon. I biancorossi si giocheranno tutto nell’ultimo turno con il Caen terzultimo. Vittoria esterna del Reims 1-0 sul campo del Bordeaux mentre il già retrocesso Guingamp ha pareggiato 2-2 in casa contro il Nimes. Il Rennes si è imposto 2-0 sul campo dello Strasburgo mentre Montpellier e Nantes si sono divisi la posta in palio per 1-1.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 91; Lille 75; Lione 69; Saint-Etienne 65; Montpellier 59; Olympique Marsiglia 58; Nimes, Nizza 53; Reims 52; Rennes 49; Nantes 48; Strasburgo 46; Angers 45; Bordeaux, Tolosa 38; Monaco 36; Amiens 35; Caen 33; Dijon 31; Guingamp 27.

Paris Saint-Germain campione di Francia in Champions League.

Lille in Champions League.

Lione ai preliminari di Champions League.

Saint-Etienne in Europa League.

Strasburgo, vincitore della Coupe de la Ligue, in Europa League.

Rennes, vincitore della Coppa di Francia, in Europa League.

Guingamp retrocesso in Ligue 2.