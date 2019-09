Il punto sulla Ligue 1 - Poker in vetta, frena l'OL, Monaco penultimo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Poker di capoliste in Ligue 1. A riprendersi la vetta, ma solo con la differenza reti, è il Paris Saint-Germain. La formazione di Tuchel ha conquistato il suo secondo successo consecutivo, il terzo in quattro gare, contro il Metz. A segno per i rossoblu Di Maria e Choupo-Moting per il 2-0 finale. A nove punti in classifica anche il Nizza che ha agganciato il Rennes battendolo al Rohazon Park. Padroni di casa avanti con un autogol di Benitez ma Cyprien su rigore ha pareggiato i conti. Come nella prima giornata di campionato, il sorpasso è arrivato nel recupero questa volta con Boly per il definitivo 2-1. Conclude il novero nelle prime della classe l’Angers che si è imposto 2-0 sul Dijon con l’autorete di Muzinga e il gol di El Melaili.

Marsiglia in ripresa, frena il Lione - Seconda vittoria consecutiva per l’Olympique Marsiglia. La formazione di Villas-Boas ha battuto di misura il Saint-Etienne nel posticipo della domenica sera. Decisivo un gol del neo acquisto Benedetto nella prima frazione di gara. Frenata invece per il Lione che non è andato oltre l’1-1 contro il Bordeaux. A Depay alla mezzora del primo tempo, ha risposto nella ripresa Briand. Al Nantes è bastato un gol di Touré per piegare il Montpellier mentre il Tolosa ha regolato 2-0 l’Amiens con i gol nel giro di nove minuti di Makengo e Koulouris.

Monaco non sa più vincere, Lille sconfitto - L’illusione per il Monaco di portare a casa i tre punti è sfumata a sei minuti dal gong. La squadra del Principato è stata costretta al pareggio dallo Strasburgo. Biancorossi avanti con Slimani ma raggiunti da Lala al 39’. Un minuto più tardi ed è stato ancora Slimani a trovare il 2-1 ma all’84’ Thomasson ha spento gli entusiasmi del team di Jardim. Battuta d’arresto per il Lille che ha perso 2-0 in casa del Reims con i gol di Doumbia e Oudin.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain, Rennes, Nizza, Angers 9; Lione, Reims, Nantes, Olympique Marsiglia, Tolosa 7; Lille 6; Bordeaux, Brest 5; Nimes, Montpellier, Metz, Saint-Etienne 4; Strasburgo, Amiens, 3; Monaco 2; Dijon 0.