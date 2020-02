Il punto sulla Ligue 1 - Poker PSG, rimonte Monaco e Bordeaux

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Ligue 1 ha sempre un solo e unico padrone. E’ il Paris Saint-Germain. I rossoblu della capitale hanno portato a casa i tre punti fra le mura amiche contro il Lione nel posticipo della domenica sera al termine di una gara comunque combattuta. Padroni di casa avanti con Di Maria, Mbappé e un autogol di Marcel ma i rossoblu sono tornati in partita con Terrier e Demebelé prima del poker definitivo di Cavani. Alle spalle resiste l’Olympique Marsiglia. La squadra di Villas-Boas ha superato di misura il fanalino di coda Tolosa con una rete di Payet.

Rimonta Monaco, testa a testa Champions - Secondo successo di fila per il Monaco che continua la sua rincorsa verso un piazzamento europeo. Il team del Principato è andato sotto ad Amiens con Guirassy ma nei minuti finali ha ribaltato il punteggio con Ben Yedder e Slimani. Prosegue il testa a testa per un piazzamento in Champions fra Rennes e Lille. I biancorossi hanno superato 2-0 l’Angers nell’anticipo del venerdì, con i rossoneri invece costretti allo 0-0 contro il Brest. Rovinosa sconfitta interna per il Nizza invece che all’Allianz Riviere si è vista rimontata dal Nimes. Vantaggio rossonero con Maurice ma Landre, Philippoteaux e Kane hanno firmato il 3-1 finale.

Bene il Bordeaux, crolla il Saint-Etienne - Successo in rimonta per il Bordeaux. I girondini sono andati sotto sul campo del Metz con Niane ma prima Basic e poi Oudin hanno permesso ai biancoblu di portare a casa i tre punti. Partita pazza a Digione dove i padroni di casa e Nantes si sono divisi la posta in palio chiudendo il match sul 3-3 mentre il Saint-Etienne è in caduta libera. I Verts sono stati battuti 1-0 dal Montpellier. Successo infine per lo Strasburgo che ha superato 3-0 il Reims.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 61; Olympique Marsiglia 49; Rennes 41; Lille 40; Montpellier 37; Strasburgo 36; Monaco 35; Bordeaux 34; Lione, Reims, Nizza, Nantes 33; Brest, Angers 30; Saint-Etienne 28; Metz 27; Dijon 25; Nimes 24; Amiens 20; Tolosa 13.