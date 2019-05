Il punto sulla Ligue 1 - Scatto-Champions Lille, allarme Monaco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E che festa sia. Il successo casalingo contro il Bordeaux firmato da Remy ha permesso al Lille di rimanere a sei punti di vantaggio sul Lione a due giornate dal termine. I biancorossi di Galtier, in virtù di una migliore differenza reti, sono al secondo posto in classifica e servirà solo un punto per brindare alla qualificazione diretta ai gironi di Champions League. I rossoblu di Genesio invece hanno travolto nel posticipo della domenica sera l’Olympique Marsiglia. Brutta debacle per gli uomini di Garcia che salutano le ultime opportunità di agganciarsi al quarto posto rimanendo fuori dalle competizioni europee. Colpo esterno del Montpellier che con una rete di Laborde espugna il campo del Saint-Etienne mentre il PSG ha vinto in trasferta 2-1 in casa dell'Angers.

Allarme rosso Monaco - Dopo una buona ripartenza con Jardim in panchina, il Monaco ripiomba incredibilmente in zona retrocessione. I biancorossi del Principato hanno perso 1-0 in casa di un tranquillo Nimes e vengono agganciati al terzultimo posto dal Caen che ha superato 3-2 il Reims. E’ tornato a vedere la luce anche il Dijon che ha portato a casa l’intera posta in palio contro lo Strasburgo grazie ad una rete nel recupero di Kwon. Il Guingamp ha pareggiato invece in casa del Rennes 1-1 ed è aritmeticamente retrocesso in Ligue 2. Piccolo passo avanti per l’Amiens che ha pareggiato a reti bianche in casa contro il Tolosa mentre Nizza e Nantes si sono spartiti la posta in palio pareggiando 1-1.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 88; Lille 72; Lione 66; Saint-Etienne 62; Montpellier 58; Olympique Marsiglia 55; Nizza 53; Nimes 52; Reims 49; Nantes 47; Strasburgo, Rennes 46; Angers 45; Bordeaux, Tolosa 38; Amiens 35; Monaco, Caen 33; Dijon 31; Guingamp 26.

*una partita in più.

Paris Saint-Germain campione di Francia in Champions League.

Strasburgo, vincitore della Coupe de la Ligue, in Europa League.

Rennes, vincitore della Coppa di Francia, in Europa League.

Guingamp retrocesso in Ligue 2.