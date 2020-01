Il punto sulla Ligue1 - Frenata Psg, il Marsiglia accorcia

© foto di Insidefoto/Image Sport

Cambia volto la classifica del campionato francese: dopo il 20^ turno di Ligue1, il Paris Saint Germain continua ad essere la capolista nonostante il pareggio casalingo di domenica sera. Terminato 3-3 il match dei parigini contro il Monaco, una sfida all'ultimo sangue che ha trovato epilogo soltanto nel finale con la rete decisiva di Slimani al 70' (per un attimo messa in dubbio dal Var, che ha poi convalidato). Non è bastata la doppietta di Neymar per la squadra di casa, con il Monaco rimasto in piedi grazie alle reti di Martins, Ben Yedder ed, appunto, Slimani.

A guadagnare terreno sulla prima della classe è il Marsiglia, vittorioso nell'anticipo del venerdì sul campo del Rennes. Decisiva la rete dell'ex Roma Kevin Strootman, in gol a 6 minuti dal fischio finale. La squadra di Villas Boas si porta, dunque, a 5 punti dalla capolista Psg, avvicinandola e rendendo il campionato francese ancora più avvincente.

Detto della sconfitta del Rennes, a muovere la classifica nelle parti alte è il Nantes, grazie al successo conquistato in casa del Saint Etienne, grazie ai gol di Abeid e Bias. Tre punti che consentono alla squadra di Gourcuff di portarsi ad un solo punto di distanza dal terzo posto in classifica. Nella parte alta bene anche il Montpellier, corsaro sul campo dell'Amiens per 2-1 grazie alla rete decisiva di Delort, ad una manciata di minuti dalla fine. Si ferma, invece, il Lille, sconfitto sul campo del modesto Digione.

Resta fanalino di coda il Tolosa, crollato tra le mura amiche sotto i colpi del Brest, quest'ultimo in grado di imporsi per 5-2 con Charbonnier protagonista ed autore di una doppietta ed un assist per la rete finale di Cardona. Bene il Reims, vincente in casa contro il Reims (2-0), ma ancora impantanato al penultimo posto in classifica. Muove la classifica anche il Metz, vittorioso di misura contro lo Strasburgo grazie alla rete di Boye nella ripresa. Un punto solo per il Nizza contro l'Angers, con i rossoneri che restano a 4 punti dalla zona Europa.