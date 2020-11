Il Sassuolo in Nazionale, Caputo non risponde a Mancini: la lista dei convocati

vedi letture

Niente blocco delle Nazionali per lo Schillaci di Roberto Mancini, Francesco Caputo, fermo ai box per un problema agli adduttori. Dovrebbero essere comunque tre gli azzurri, cioé Berardi, Ferrari e Locatelli, convocati in nazionale maggiore. Nell'Under21 sono stati chiamati Raspadori e Turati. Le altre due convocazioni sono nel sudest europeo, con la Turchia per i difensori Muldur e Ayhan, mentre Kyriakopoulos è stato selezionato dalla Grecia.

LA LISTA DEI CONVOCATI

ITALIA

Berardi, Ferrari, Locatelli

ITALIA UNDER21

Turati, Raspadori

TURCHIA

Muldur, Ayhan

GRECIA

Kyriakopoulos

ARGENTINA

CORREA