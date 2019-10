In scadenza: cuore o carriera, Kovalenko al bivio. Stuzzicato da Pep

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Negli occhi di tutti ancora quello sfavillante Mondiale Under 20 con la maglia dell'Ucraina, nel 2015: un torneo trionfale, con cinque gol in quattro partita. Prima ancora, aveva condotto lo Shakhtar Donetsk alla conquista della Youth League. Viktor Kovalenko era l'enfant prodige del sodalizio ucraino, la più grande speranza del popolo ucraino anche per la nazionale maggiore. Trequartista, funambolo della trequarti, dall'addio di Lucescu non ha più confermato appieno le sue doti: si credeva fosse un fuoriclasse assoluto, e qualcuno lo sostiene ancora. Un addio alla squadra del suo cuore non è da escludere: la trattativa per il rinnovo pare essere in alto mare. A Pep Guardiola calciatori estrosi come il ragazzo di Kherson son sempre piaciuti: il profilo lo stuzzica, lo si dice da un po', e chissà che non possa rivelarsi un grande affare. A 23 anni ha ancora tutto da dimostrare: allo Shakhtar o altrove?

Nome: Viktor Kovalenko

Squadra: Shakhtar Donetsk

Età: 23

Ruolo: Trequartista

Nazionalità: Ucraina

Possibilità di rinnovo: 40%