In scadenza: Matic e l'Italia. Sarà la volta buona? Decide lo United

Il Manchester United ha l'opzione per rinnovare di un anno il contratto di Nemanja Matic. Così saranno i Red Devils a decidere del futuro del centrocampista serbo che, però, al momento resta in scadenza. E per quanto le decisioni possano essere univoche, alla fine i matrimoni si fanno in due e per questo Matic potrebbe risultare comunque un interessante occasione mercato. In fondo le italiane lo seguono da tempo. Il Milan, l'Inter, la Juventus, il circolo virtuoso delle pretendenti al gigante di Sabac resta sempre lo stesso. Per adesso senza successo ma le trattative con lo United per discutere di un futuro ancora insieme o meno non sono iniziate. Certo: la formazione ora allenata da Solskjaer potrebbe decidere di esercitare la clausola per monetizzare in estate, ma rischierebbe, in caso di assoluta volontà d'addio, di creare un caso in rosa. Sicché è ancora tutto in ballo. Magari per la Serie A potrebbe essere la volta buona. Oppure ancora no?

Nome: Nemanja Matic

Squadra: Manchester United

Età: 31

Ruolo: Centrocampista centrale

Nazionalità: Serbia

Possibilità di rinnovo: 50%