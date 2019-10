In scadenza: Raphael Guerreiro, via mai: a Dortmund nessuno è fesso

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quando hai tra le mani così tanto talento, non puoi proprio permetterti di perderlo senza ricavarci nulla. Questo concetto il Borussia Dortmund sembra averlo appreso, d'altronde il modello progettuale giallonero recentemente non ha mai fatto una grinza. Raphael Guerreiro, 25 anni dal Portogallo, un po' francese ma solo per le origini, appartiene a quella generazione di talenti che sta facendo le fortune della nazionale di Cristiano Ronaldo. Il suo palmarès è già bello ricco: un Europeo (con tanto di nomina ufficiale nella Top 11 del torneo), una Nations League, una DFB-Pokal e una Supercoppa di Germania. S'è affermato come uno dei migliori esterni sinistri in circolazione, con i trionfi in nazionale e l'ultima annata in Champions League, mettendo 4 gol a referto in appena 6 partite. Ma nel frattempo il suo contratto s'è avvicinato alla scadenza: giugno 2020, ma meglio rinnovarlo. Un patrimonio così non si può sprecare e il rischio c'era, anche perché la pressione del PSG la scorsa estate s'è fatta forte. Ma da Dortmund sono sempre apparsi sereni. "Mancano pochi dettagli", disse il mese scorso il ds Zorc. Manca un ultimo passettino, ma il futuro pare più o meno segnato: la chiamata è già arrivata, probabilmente va solo formalizzata. Mica son fessi al Borussia Dortmund.

Nome: Raphaël Adelino José Guerreiro

Squadra: Borussia Dortmund

Età: 25

Ruolo: Terzino sinistro, esterno sinistro

Nazionalità: Portogallo

Possibilità di rinnovo: 90%