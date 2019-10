In scadenza: Stambouli, non è più una vita da mediano. O forse sì?

© foto di Federico De Luca

Una vita da mediano, a recuperar palloni. Nato senza i piedi buoni, e allora a lavorare sui polmoni. Sulla grinta. Sull'energia. Sul dinamismo. E da un po' di tempo anche sulla versatilità. Benjamin Stambouli da Marsiglia, figlio e nipote d'arte (suo padre, Henri Stambouli, ha giocato con Monaco e OM. Suo nonno, Gerard Banide, le ha invece allenate), preferisce il centrocampo, ma se deve adattarsi a centrale difesa non fa di certo drammi. Ha voluto lasciare a 23 anni la Francia per emergere e ce l'ha fatta: Tottenham, PSG e dal 2016 lo Schalke 04, di cui è diventato uno dei giocatori più importanti. In Bundesliga ha trovato il suo locus amoenus, mentre il suo locus amoenus in campo, la mediana, quest'anno ha dovuto abbandonarlo per necessità del suo allenatore David Wagner. Che intanto suda freddo: il suo pupillo (più volte l'ha elogiato davanti ai microfoni) ha il contratto in scadenza, il suo club vuole rinnovarglielo, ma l'ambizioso Benjamin potrebbe pensare di andare altrove, magari per giocare in Europa. Di par suo, sul rinnovo non s'è mai espresso. Il Milan ci ha pensato in estate, a parametro zero sarebbe un affare per chiunque. A 29 anni ha ancora tanto da offrire.

Nome: Benjamin Stambouli

Squadra: Schalke 04

Età: 29

Ruolo: Centrocampista centrale, difensore centrale

Nazionalità: Francia

Possibilità di rinnovo: 50%