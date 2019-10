Inter-Juve, -2, Ramsey teme i nerazzurri: "Ma al top possiamo vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aaron Ramsey, trequartista gallese della Juventus, nel corso della lunga intervista rilasciata alla BBC ha parlato anche dell'Inter del suo amico ed ex compagno di squadra all'Arsenal, Alexis Sanchez. "L'Inter è migliorata in questa stagione. Con Conte sono organizzati e devono ancora perdere punti. Sarà difficile. Hanno grandi giocatori, incluso uno che conosco bene da tempo come Alexis. Dobbiamo star attenti a lui, e agli altri che hanno, dobbiamo giocare al top per raggiungere il risultato che vogliamo".