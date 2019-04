Juve campione - Chiellini: "C'è tempo per essere delusi e per gioire"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"C’è un tempo per ogni cosa. Un tempo per essere delusi e un tempo per gioire. Oggi dobbiamo festeggiare questo incredibile traguardo: 8 volte campioni. Stiamo scrivendo la storia e abbiamo ancora tanti sogni da realizzare. Fino alla fine!!! Avanti così!!!", così Giorgio Chiellini ha esultato su Instagram dopo la vittoria dell'Ottavo Scudetto di fila.