Juve Campione: colpo, delusione, mistero, campione. Chi è davvero Rabiot?

Un colpo a parametro zero, fatto di ingaggio e commissione. Una madre decisionista, un Paris Saint-Germain che lo perde senza strapparsi i capelli. L'inizio stentato, un campionato misterioso, un'avventura deludente. Poi il break. La luce, l'esplosione. Colpi da campione. Chi è davvero Adrien Rabiot? Quello che ha preso voti bassi e fischi prima dello stop o quello che ha fatto intravedere perché fosse sulle prime in patria e poi in Italia, al momento del passaggio alla Juventus?

Destino bianconero. Ma sarà comunque plusvalenza Perché è arrivato a parametro zero e nel calciomercato finanziario, le casse della Juventus ringraziano. Chiaro, non sarà semplice perché l'ingaggio è da top player ma in virtù del più pulito che arriverà in futuro per la Juve, ecco che la richiesta potrà non essere troppo esosa. Discorsi futuri. Il presente vede Rabiot cresciuto, improvvisamente, e lanciato anche titolare in partite pesanti da Sarri. L'inizio di una nuova storia? O soltanto un capitolo di un'avventura storta, di una scelta sbagliata? Così l'interrogativo ritorna. E la risposta arriverà solo tra un anno: chi è davvero Adrien Rabiot?