Juve campione - Il pagellone dei portieri: Szczesny protagonista assoluto

© foto di Federico Gaetano

Portieri

Wojciech Szczesny 7,5 - Quindici gol concessi in 25 partite giocate. Ben dodici clean sheets: sono i numeri, a parlare per il polacco. L'eredità di Buffon non era affatto semplice da gestire, lo ha fatto con leggerezza ed efficacia. In Champions, tra i migliori anche nella disfatta finale.

Mattia Perin 6 - È arrivato per contendere il posto da titolare a Szczesny, si è accontentato delle briciole. Due imbarcate: tra Parma e Genoa, seppur senza golpe, ha subito cinque gol in 180 minuti.

Carlo Pinsoglio sv - Pesa nello spogliatoio, ma in campo i minuti stanno (ancora) a zero.