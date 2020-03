L'Equipe: c'è Kulusevski tra gli Under 20 rivelazione di questa stagione, tutti i nomi

vedi letture

Sette mesi di stagione sono bastati per compilare una ricca lista di talenti emergenti, pubblicata oggi da L'Equipe: trovano spazio gli Under 20 di maggior spicco del panorama mondiale, ad iniziare dal ducale Dejan Kulusevski, straordinario protagonista delle imprese della squadra di D'Aversa e già "prenotato" dalla Juventus.

Impossibile non citare tra le rivelazioni il norvegese Erling Haaland, passato al Borussia Dortmund in inverno, capace di battere la concorrenza di Paratici e Agnelli per lui. Guardando ai campioncini prodotti dalla Ligue 1, menzione obbligatoria per Mohamed Simakan dello Strasburgo, per Joris Chotard del Montpellier, per Eduardo Camavinga del Rennes e per il laterale dell'Angers Rayan Aït Nouri, appena 18 anni. Con il Flamengo ha vinto praticamente tutto e lo sbarco in Europa se l'è guadagnato a pieno titolo: Reinier è l'ultima scommessa del Real Madrid, mentre l'Arsenal ha anticipato la concorrenza qualche mese prima per un altro brasiliano notevole come Gabriel Martinelli. Rimanendo alla futura Selecao, il miglior talento rimasto in patria sembra essere Marcos Paulo, 19enne attaccante in forza alla Fluminense.

In Germania brilla la stella di Alphonso Davies del Bayern Monaco, mentre in Olanda si sta mettendo in luce il laterale Sergino Dest, ma anche il fantasista Mohamed Ihattaren e l'esterno d'attacco Myron Boadu. L'erede di Messi, l'ennesimo, secondo i catalani sarà Ansu Fati, mentre Arteta e l'Arsenal si coccola l'esplosione del 2001 Bukayo Saka, adattato a laterale difensivo per l'emergenza e già in grado di andare in doppia cifra come assist. Rimanendo in Premier, il Manchester United si gode l'irruzione nel calcio professionistica di un terzino vero e proprio come Brandon Williams, mentre Real Madrid e Feyenoord hanno riposto rispettivamente in Takefusa Kubo e Orkun Kökcü le migliori aspettative per il futuro.