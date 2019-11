© foto di Simone Bernabei

Il PSG questa sera affronterà il Dijon in Ligue 1 e secondo L'Equipe mister Tuchel potrebbe schierare titolare Edinson Cavani. E l'apertura del quotidiano è proprio dedicata alle sorti del centravanti uruguayano, messo in disparte dall'arrivo e dall'impatto di Mauro Icardi. Per questo, il futuro del Matador è definito in bilico. E qualcosa potrebbe muoversi già nelle prossime sessioni di mercato.