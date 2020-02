vedi letture

L'eurorivale della Roma - Gent lanciatissimo: è in striscia positiva da dicembre

Non solo Atalanta e Inter, questa settimana toccherà anche alla Roma rappresentare il calcio italiano in Europa, in questo caso per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. I giallorossi giovedì sera se la vedranno infatti tra le mura amiche col Gent, in striscia positiva dal 26 dicembre 2019. Reduce dalla vittoria per 3-2 sul campo del KAS Eupen di venerdì, il club della città belga di Gand è non a caso secondo in classifica con 52 punti in 26 giornate, a -9 dalla capolista Club Brugge e +4 sul Charleroi terzo. Inoltre, la truppa di Thorup beneficerà di un giorno di riposo in più rispetto a quella di Fonseca, sconfitta sabato a Bergamo.

Le ultime cinque partite del Gent :

KAS Eupen-Gent 2-3

Gent-Anderlecht 1-1

Mechelen-Gent 0-3

Gent-Genk 4-1

Gent-Mouscron Peruwelz 3-1

Il capocannoniere : il trequartista Jonathan David con 19 gol in 35 presenze.