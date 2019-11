L'Italia che verrà - Balotelli e Mancini: la stima c'è ma non basta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Due gol in sette presenze. Con tutto l'affetto che Roberto Mancini può nutrire nei confronti di Mario Balotelli, i dubbi del ct sulla convocazione dell'attaccante del Brescia si spiegano anche così. Coi numeri di un ritorno in Italia che, fin qui, è stato nettamente al di sotto delle aspettative: Mario, finora, non è stato molto Super, per rispondere a uno dei sue soprannomi più famosi. E infatti, regolarmente convocato dal Mancio nelle prime uscite della sua Italia, da qualche tempo a questa parte è finito fuori dai radar. L'ultima presenza, per dire, è datata 7 settembre 2018.

Gli altri volano. Oltre ai demeriti di Balo, sul bresciano pesano anche le prestazioni dei suoi concorrenti. Ciro Immobile segna in campionato con un continuità impressionate: anche al netto di qualche difficoltà in azzurro, impensabile non convocarlo. Andrea Belotti ha ormai ritrovato regolarità sotto rete col Torino e anche con l'Italia ha raramente deluso. Corre come un mediano, con la qualità di un numero 9 vero e proprio: difficile rinunciarvi. E poco conta la fiducia, umana e tecnica, di Mancini nei confronti di Balotelli: Euro 2020, in questo momento, è un obiettivo a dir poco complicato.