L'Italia che verrà - Chiellini lavora e punta l'Europeo. Mancini spera

La premessa è d'obbligo. Un infortunio del genere al ginocchio, a quasi 35 anni, è duro da metabolizzare. Anche se ti chiami Giorgio Chiellini. Ma il capitano azzurro (e bianconero) freme e lavora duro, al solito. Ore e ore di fisioterapia, la consueta vita da atleta, riposo e una forza mentale non comune sono ingredienti quotidiani della sua dieta mai così povera di calcio (giocato). "Tornerò fra febbraio e marzo, anche se ancora è presto per dare una data certa", ha ripetuto più volte Chiellini nelle ultime settimane. Lasciando un punto interrogativo sul momento preciso, ma dando comunque un'indicazione di massima sul quando potremo rivederlo in campo al fianco di Bonucci e De Ligt.

Mancini lo aspetta - "Complimenti a tutti i miei compagni, allo staff e al Mister per aver concluso alla grande il girone! Ci vediamo a Giugno!", ha scritto in queste ore sui social. Un indizio forse neppure troppo voluto, ma che poco toglie alla forza della frase. A giugno, per l'Europeo itinerante, Giorgio Chiellini vuole esserci. Ovviamente la certezza non può ancora averla, né lui né Mancini, ma l'idea c'è ed è forte nelle menti di entrambi. Perché regalare all'Italia, a questa Italia, una cerniera difensiva con i due bianconeri porterebbe qualcosa in più anche dal punto di vista della personalità e della credibilità, qualità fondamentali in tornei del genere. E per arrivare pronto, se le previsioni dovessero essere rispettate, avrebbe almeno 10-15 partite in bianconero. Anzi, forse di più augurandosi un grande percorso Champions.