L'ultima di... Andersen: pilastro Samp dopo la lunga attesa. Finora

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sfida al futuro? Uno dei tanti possibili, per Joachim Andersen. La Sampdoria chiuderà il proprio campionato contro la Juventus, che più volte si è interessata alle sorti del difensore centrale danese, che al cospetto della Vecchia Signora sarà assente per infortunio. La pista bianconera, al momento, non sembra particolarmente calda. E per la cronaca neanche quella che lo porterebbe all'Inter, visto che i nerazzurri hanno sostanzialmente chiuso per Godin e hanno recentemente rinnovato il contratto di Skriniar. Il futuro di Andersen, a questo punto, potrebbe essere in Inghilterra. Non è un dato secondario, però, il colloquio che Giampaolo ha in programma con Ferrero. Il tecnico, per rimanere, vuole garanzie sul mantenimento di una squadra competitiva. Partenza possibile, quindi, non ancora scritta.

La storia alla Sampdoria - Inizia con un lunghissimo ambientamento. Joachim, classe '96, arriva alla Samp dal Twente nel 2017 per appena 1,4 milioni. Per la prima da titolare deve aspettare 27 giornate: Giampaolo lo lancia dal primo minuto soltanto il 3 aprile contro l'Atalanta. Poi, di fatto, non lo toglie più. Sempre titolare, in questa stagione, eccezion fatta per una giornata di squalifica e per l'infortunio che lo terrà fuori anche in quest'ultima gara. Sarà l'ultima da tesserato blucerchiato?