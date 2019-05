L'ultima di... De Paul: tanto arrosto e meno fumo. Tuttofare da big

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mezzala, trequartista, attaccante ed esterno: Rodrigo De Paul ha fatto davvero di tutto, per salvare l'Udinese. Missione riuscita, perché i friulani sono aritmeticamente salvi e giocheranno l'ultima gara in contemporanea con le altre soltanto perché un loro arrivo a pari punti influirebbe anche sulle sorti di Genoa e Fiorentina. È stata, per l'argentino, l'annata della consacrazione: 9 gol in 36 presenze di campionato. Sarà, senza grossi dubbi, la prossima plusvalenza dei bianconeri: ha cambiato agente di recente, ci pensano soprattutto Inter e Napoli. Ma si è interessata anche la Juventus, e all'estero ha mercato soprattutto in Premier League.

La storia all'Udinese - Argentino, classe '94, arriva a Udine nel 2016 dal Racing Avellaneda. Sembra il classico talento tutto fumo e poco arrosto, poi trova concretezza. Complici i tanti allenatori (ne ha vissuti sei in tre anni), ha avuto tanti maestri ed è diventato sempre più concreto. Anche duttile, tanto da accettare di giocare davvero in qualsiasi posizione dal centrocampo in avanti. Ha fugato i dubbi di Antonio Di Natale: nel 2016, Totò aveva detto che, prendendo la maglia numero 10, dimostrava di non conoscere benissimo la storia dell'Udinese. Ne ha scritto, comunque, un pezzo.