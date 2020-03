La Gazzetta dello Sport - Quando si torna in campo? Se non si gioca a maggio la A salta

A stabilire se sarà possibile tornare in campo saranno le condizioni sanitarie. I recenti numeri dell'emergenza - sottolinea La Gazzetta dello Sport - hanno spaventato club e Lega, inizialmente ottimisti sulla ripresa del torneo. Se gli effetti del virus saranno finalmente contenuti si potrà tornare a parlare di date, allenamenti, e ritorno in campo, argomenti che ieri nessuno ha sollevato.

Deadline - Se entro Pasqua ci saranno notizie migliori si tornerà a parlare di date, di allenamenti e ritorni in campo: due settimane almeno per riattivare i muscoli e recuperare la condizioni e nuovo start del campionato a maggio, più facile tra il 9 e il 16, con una distribuzione dei turni ancora da definire nel dettaglio ma fattibile. Se invece, al contrario, si rendesse necessario per la salute prolungare i divieti attuali fino a fine aprile o oltre, il tempo per la ripresa difficilmente permetterebbe la conclusione delle competizioni.

La classifica - In caso di stop la possibilità più verosimile resta quindi la cristallizzazione dell’attuale classifica, la non assegnazione del titolo, le retrocessioni bloccate: due club salirebbero dalla B per una Serie A 2021-2022 che diventerebbe a 22 squadre, da ridurre a 20 nella stagione ancora successiva.

Gli stipendi - Chiudere qui è una prospettiva che per almeno la metà dei club non sarebbe così rovinosa: riprendere un campionato senza più obiettivi di classifica diventerebbe una possibilità da sostenere senza troppa energia. Al contrario di chi invece resta impegnato nella corsa alla Champions e soprattutto di chi ancora ha ambizioni scudetto, come la Lazio. Il discorso sulla sospensione degli stipendi si inserisce anche in questo contesto: più lunga sarà la fase di inattività, più consistente potrebbe essere il risparmio finale.