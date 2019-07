La settimana del Milan - Niente Demiral, Silva salta e stop Correa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nessuno acquisto ma parecchi sussulti, nella settimana del Milan. Perché Andre Silva sembrava a un passo dal Monaco, sponsorizzato da Jorge Mendes e con un giro che avrebbe previsto pure l'arrivo di Joaquin Correa. Però poi i monegaschi hanno cercato, con un escamotage dovuto a delle complicazioni nelle visite mediche, di pagare 10 milioni in meno rispetto ai 30 pattuiti, facendo saltare la trattativa. Sul portoghese, come un anno fa, ora c'è il Wolverhampton. Così anche l'argentino dell'Atletico rimane bloccato.

CUTRONE DICE NO - Il giovane centravanti è stato cercato con insistenza dai Wolves, ma non è del tutto convinto della destinazione. Quindi, almeno per ora, è in una fase di stand-by, in attesa di un'altra opportunità. Impossibile il West Ham: ha finalmente trovato l'attaccante richiesto da gennaio scorso in Sebastien Haller, proveniente dall'Eintracht Francoforte.

IN USCITA RODRIGUEZ E LAXALT - Arrivato Theo Hernandez, il Milan cerca ancora un esterno sinistro. Piaceva Abner ma è finito all'Atletico Paranaense, ma sia lo svizzero che l'uruguagio rimangono con un piede fuori dalla porta. Se arrivasse un'offerta non saranno trattenuti, mentre Strinic può fare il jolly, giocando anche da centrale. In odore di addio anche Suso, per cui però non ci sono offerte all'altezza della clausola rescissoria da 38 milioni di euro. Stesso discorso pure con Franck Kessie, con l'idea di cederlo in Premier League.

PIACE ZARACHO, DEMIRAL NO - Il Milan ha poi presentato un'offerta per Zaracho, trequartista del Racing de Avellaneda. La clausola rescissoria è di 24, mentre la proposta è da 18, con il giocatore che vorrebbe misurarsi in Europa. Geoffrey Moncada è stato in Sudamerica proprio per visionare l'argentino. Invece è impossibile arrivare a Merih Demiral, sia per una questione di costi che per percentuali poi dovute al Sassuolo. Possibile, invece, Rugani, valutato circa 25 milioni.