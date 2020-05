La Stampa, la A in sospeso: il Governo ancora non ufficializzerà la sua decisione finale

La Stampa oggi in edicola fa il punto sulla possibile ripartenza del calci oitaliano. Oggi è atteso il probabile ok alle sedute collettive ma la Serie A è sempre in dubbio. 124 partite dal 13-14 giugno, tutto è ancora in sospeso: il Governo, ascoltando i pareri del Cts e dei ministeri competenti, darà il suo verdetto ma valuterà anche la curva dei contagi. E lo farà non prima della seconda metà della settimana o dell'inizio della prossima.