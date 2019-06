La volta buona: Milinkovic-Savic verso l'addio, Leonardo lo aspetta

© foto di Federico Gaetano

Leonardo de Araujo aveva pensato a Sergej Milinkovic-Savic nella scorsa finestra estiva di mercato, per permettere al Milan di fare il definitivo salto di qualità dopo gli arrivi di Higuain e Caldara che avevano scaldato i cuori dei tifosi rossoneri. Claudio Lotito, però, ha resistito alle avances del dirigente brasiliano, così come ai precedenti assalti del Real Madrid; una testardaggine che non ha pagato, perché il valore del centrocampista serbo è rimasto praticamente immutato al termine di una stagione dal rendimento piuttosto altalenante.

- Il numero uno della Lazio non ha mai preso in considerazione proposte inferiori alle tre cifre, ma stavolta potrebbe cedere anche per un'offerta inferiore: il PSG ha superato la Juventus (che ha destinato gran parte del budget al colpo de Ligt) nella corsa al Sergente e Leonardo, evidentemente innamorato - calcisticamente - dell'ex Genk, potrà finalmente portare a termine la propria missione con successo. È davvero difficile, stavolta, credere che il classe 1995 resti ancora nella Capitale.