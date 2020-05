Le Iene accusano la Lazio sull'affaire Zarate: la FIGC apre inchiesta, Lotito replicherà?

Terremoto da parte de Le Iene, trasmissione di Italia 1, dopo l'annuncio di un'inchiesta sull'eventuale pagamento in nero di Mauro Matias Zarate,grazie alle accuse di Luis Ruzzi, allora agente del calciatore che attualmente gioca nel Boca Juniors. L'accordo sarebbe stato per 20 milioni in 5 anni, a bilancio furono solamente sette.

L'APERTURA DELL'INCHIESTA - Dopo la notizia, la procura della FIGC ha deciso di agire subito, acquisendo la documentazione dell'inchiesta svolta a suo tempo", integrandola con le nuove dichiarazioni da parte del manager, per capire se c'è luogo a procedere.

IL RINVIO - Il presidente della Lazio, Claudio Lotito ha chiesto il diritto di replica e per questo Le Iene hanno deciso di rinviare la messa in onda fino a martedì prossimo. Se non dovesse esserci, allora il 2 giugno il servizio verrà regolarmente trasmesso all'interno del celebre programma.