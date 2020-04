Le nuove valutazioni - Zapata, più o meno di 30 milioni? L'Atalanta vuole il doppio

Difficile capire quale possa essere il futuro di Duvan Zapata. L’anno scorso il West Ham aveva proposto intorno ai 45 milioni di euro, ma era gennaio e l’Atalanta avrebbe dovuto riscattarlo dalla Sampdoria per 12 milioni: il gioco non valeva la candela, anche perché poi è arrivata la qualificazione in Champions League, storica. E potrebbe giocarne un’altra con i nerazzurri, vista l’indicazione della UEFA a far valere i meriti sportivi fin qui maturati. Il colombiano rischia di diventare uomo mercato solo se dovessero arrivare proposte iper milionarie - insomma, sui 55-60 milioni - ma è difficile pensare che arriveranno. Altrimenti l’Atalanta si terrà il proprio Panterone, perso per qualche partita in Champions a causa di un infortunio.

Dieci milioni in meno - I dati Transfermarkt parlano di un valore molto inferiore per il centravanti colombiano, intorno ai 36 milioni di euro, una cifra per cui certamente l’Atalanta non sarebbe disposta a perdere il proprio centravanti, considerando i buoni bilanci che i nerazzurri godono sin qui (tanto, finora, da non abbassare gli stipendi della prima squadra). Invece il CIES si avventura in terreno ancora inferiore, tra i 20 e i 30 milioni. Cifra insufficiente ma che tiene probabilmente conto dell’età di Zapata, 29 anni appena compiuti.