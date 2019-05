Le pagelle di Alli: sbaglia su De Ligt ma si fa perdonare con due assist

L'altro mattatore di serata per il Tottenham assieme a Lucas. Dele Alli nel primo tempo appare in difficoltà come tutti gli Spurs, poi nella ripresa si accende tanto che "su tre gol due portano il suo assist come firma" scrive TMW a corredo dell'8,5 in pagella. "Ha colpe sul gol di De Ligt, ma grandi meriti nell'assalto della ripresa" scrive invece La Gazzetta dello Sport.

LE PAGELLE DI DELE ALLI

TuttoMercatoWeb.com: 8,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7,5

La Repubblica: 7,5