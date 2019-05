Le pagelle di De Jong: prestazione che divide. Crolla nella ripresa

La "follia" calcistica di Ajax-Tottenham di ieri è rappresentata perfettamente dalle pagelle di Frenkie de Jong. "È il ragazzo immagine di una macchina perfetta che si inceppa a un passo dal traguardo" scrive TMW a corredo del 4,5 in pagella, mentre Tuttosport si basa sui dati statistici per commentare il 6,5 in pagella: "Gioca più palloni di tutti col 93% di positività". "Buon primo tempo, poi travolto" scrive invece LA Gazzetta dello Sport a fianco di un 5,5 in pagella.

LE PAGELLE DI FRENKIE DE JONG:

TuttoMercatoWeb.com: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

La Repubblica: 7