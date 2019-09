Le pagelle di De Ligt - In crescita. Qualche colpa sul pareggio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nonostante la rimonta subita nel finale la retroguardia della Juventus sembra aver convinto tutti per quanto fatto. Le attenzioni erano concentrate in particolare su Matthijs De Ligt, colpo dell'estate di mercato bianconera, finora autore di prestazione altalenanti. Al Wanda Metropolitano l'ex capitano dell'Ajax non sfodera la sua miglior prestazione di sempre, ma è apparso a tutti i crescita. "Abbastanza attento" è come lo valuta il Corriere dello Sport motivando il 6 in pagella. "Tiene la trincea altissima - scrive il Corriere della Sera -. Concorso di colpa sul parti". "Imperioso in alcune uscite, aeree e no" riporta TMW a corredo del 6,5. Unica poco convinta del rendimento del 4 bianconero La Gazzetta dello Sport che lo valuta insufficiente e scrive: "Perde la battaglia tra i centrali re del colpo di testa".

LE PAGELLE MATTHIJS DE LIGT

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6

Tuttomercatoweb.com: 6,5