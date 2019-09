Le pagelle di De Paul: gesto da censura, compromette la partita

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Rodrigo De Paul è il giocatore più forte dell'Udinese e la sua conferma può essere decisiva per la corsa salvezza dei bianconeri. Ieri sera però l'argentino è stato decisivo in negativo, costringendo i suoi a giocare oltre un tempo in inferiorità numerica per uno schiaffo a Candreva. Salterà almeno la prossima partita contro il Brescia, partita che è uno scontro diretto per la salvezza. Il suo riprorevole gesto intanto ha messo d'accordo tutta la stampa circa il voto assegnatogli:

Tuttomercatoweb: 4

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4

TuttoUdinese: 4