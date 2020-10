Le pagelle di Akpa-Akpro - Dalla Salernitana al debutto con gol in Champions: non svegliatelo

Notte indimenticabile per Jean-Daniel Akpa-Akpro. Il centrocampista classe '92 della Lazio ha condito infatti il suo esordio in Champions League con un gol da subentrato e un'ottima prestazione, meritandosi questa mattina una pioggia di 7, 7,5 e 8 in pagella. "Serata da sogno per il debutto (inatteso) in Champions. Entra per dare una mano al centrocampo, non si accontenta, così si propone in area e segna il gol che chiude i conti", è non a caso l'analisi odierna de La Gazzetta dello Sport. Dalla Salernitana in cadetteria allo storico 3-1 dei biancocelesti contro il Borussia Dortmund, tutto questo in poche settimane: mister Inzaghi al 67' del match di ieri non avrebbe insomma potuto fare un cambio più azzeccato. "Una favola che abbatte i Golia dei luoghi comuni", chiosa poeticamente il Corriere dello Sport.

Questi tutti i voti odierni di Jean-Daniel Akpa-Akpro:

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7

LaLazioSiamoNoi: 7,5