Le pagelle di Amrabat: padrone assoluto contro il suo futuro, delizia tutti

Il padrone assoluto del centrocampo dell'Hellas Verona. E' il migliore in campo nello stadio dove sarà di casa dalla prossima stagione, in una sfida pareggiata 1-1 contro la Fiorentina ma dove ha messo in mostra tutta la sua argenteria migliore. 7.5 su Tuttomercatoweb.com, in una gara dove il marocchino non si fa prendere dall'emozione e delizia tutti con uno splendido assist per Faraoni e una partita da todocampista. Tranquillo, preciso e intelligente, è il faro gialloblù. Sontuoso, un assist d'autore, dice di lui Il Corriere dello Sport.

I VOTI DI AMRABAT

Tuttomercatoweb 7.5

Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 7.5

Tuttosport 7

Corriere della Sera 7

Repubblica 6.5