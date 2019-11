© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Solo 45 minuti in cui non è servito a dovere e lui non si sbatte", è l'analisi di questa mattina de La Gazzetta dello Sport. "Un fantasma davanti, nullo per 45 minuti. Grosso viene fischiato al momento del suo cambio, ma con un uomo in meno il Brescia non poteva permettersi di regalare un altro giocatore", è invece la nostra lettura sulla bocciatura dopo appena un tempo di Mario Balotelli. Fatto sta che 'SuperMario' col Torino è stato poco Super e semplicemente Mario, così come tutto il suo Brescia, incornato quattro volte da un Toro apparentemente indomabile e sicuramente più affamato delle Rondinelle. Voto 5 quasi all'unanimità per l'ex Inter e Milan, addirittura 4 per Tuttosport. Per lui in particolare l'era Grosso non è iniziata certo nel migliore dei modi.

Questi tutti i voti di Balotelli:

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4

TuttoBrescia: 5