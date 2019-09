Le pagelle di Barella: uomo ovunque e assist delicato, ripresa strepitosa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quantità, sì, ma finalmente anche un po' di qualità. Nicolò Barella è stata la seconda spesa più grossa dell'estate dell'Inter e finalmente sta cominciando a portare i suoi frutti. Dopo la rete del pari con lo Slavia Praga, l'assist finissimo per il 2-0 di Lukaku nel derby col Milan. E una prestazione da 6,5 in pagella, come scritto su Tuttomercatoweb.com ieri sera.

E i quotidiani? D'accordo con noi, in gran parte. La Gazzetta dello Sport scrive che, sebbene alterni ancora alti e bassi, quando c'è la sua presenza s'avverte. Stesso voto dal Corriere della Sera, per cui la prova dell'ex Cagliari migliora quando decide di essere timidamente anarchico. Per il Corriere dello Sport e Tuttosport, invece, è addirittura il migliore in campo, con 7,5 in pagella. 'Barellino' va a cento all'ora per una partita intera, lo si trova in ogni posizione ed è autore di una ripresa straordinaria.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 6,5