Poi dicono che il mercato di gennaio non serve... Un concetto che sicuramente non vale per il gambiano, autore di due gol meravigliosi che regalano il successo al Bologna in casa della Roma. Musa Barrow è il one man show della sfida di ieri sera, grazie a una doppietta che spinge ViaEmilia a definirlo "fenomeno": instancabile, esce per un trauma contusivo che non promette bene. Di seguito le pagelle dell'attaccante del Bologna dopo la prova di ieri:

TuttoMercatoWeb.com: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

ViaEmilia: 8.5