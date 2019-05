© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quella contro l'Atalanta era l'ultima casalinga per Andrea Barzagli. "Visibilmente emozionato, l'esperienza gli permette di offrire una gara tutto sommato accorta anche se soffre la prestanza fisica e la velocità di Zapata", si legge su TMW. Sul campo la prova va oltre la sufficienza per tutti, ma in molti decidono di assegnare un roboante 10 in pagella come premio alla carriera juventina del classe '81. E il pianto sincero nel finale regala quel tocco di emozione in più che non fa mai male, nel calcio.

TuttoMercatoWeb: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 10

Corriere della Sera: 7

TuttoJuve: 10