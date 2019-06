Le pagelle di Bernardeschi: divide la critica. L'assist è musica

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Federico Bernardeschi spacca la critica. Il fantasista della Juventus, impiegato ieri da Roberto Mancini anche come falso nove nel 2-1 dell'Italia sulla Bosnia, non ha convinto tutti. La cosa migliore? L'assist morbido per l'1-1 di Insigne: "musica", scrive Tuttosport, che assegna al 20 azzurro un 6,5. Molto più critica invece La Gazzetta dello Sport, per cui la prestazione di Bernardeschi, proprio alla luce dell'impiego come centravanti atipico dopo l'uscita di Quagliarella, vale un 4,5.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 5