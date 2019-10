Le pagelle di Bernardeschi: stecca, non è detto che il '10' sia il suo ruolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A volte s'accende, altre no. Federico Bernardeschi non ha mai fatto della costanza la sua miglior dote, ma anche nella stessa partita troppo spesso sparisce. Contro il Lecce va a fiammate e spreca troppo, fornendo una prestazione così così da numero 10 alle spalle degli attaccanti. Da 5,5 per Tuttomercatoweb.com, da 5 per Tuttojuve.com perché "Si divora un gol facile per uno con la sua qualità. E alla fine l'errore pesa tantissimo".

E dai quotidiani? Bocciatura, perlopiù. La Gazzetta dello Sport mette in discussione anche la posizione, evidenziando l'errore in occasione del palo e le tante amnesie perché "non è detto che il 10 sia il suo vero ruolo". Per il Corriere dello Sport è troppo altalenante, ondivago, fuori dalla partita a tratti. Il 5 in pagella viene confermato dal Corriere della Sera, quotidiano per il quale l'ex Fiorentina sbaglia quasi tutto. Neanche Tuttosport lo salva.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

Tuttojuve.com: 5