Le pagelle di Biraghi - Il peggiore: Hakimi ne diventa croce e tormento

"Neppure il tempo di ambientarsi e prende il giallo per abbattimento di Hakimi. Che diventa la sua croce e il suo tormento": voto 4 su La Gazzetta dello Sport per Cristiano Biraghi, senza sé e senza ma. Il laterale dell'Inter, ieri sera, è stato indubbiamente uno dei peggiori in campo. "In costante affanno", secondo FcInterNews; "perde il confronto col diretto avversario", è invece la nostra lettura su TMW. Non stupisce, dunque, la lunga sfilza di insufficienze in pagella per l'ex Fiorentina, bocciato all'unanimità con giudizi tra il 4 e il 5 dopo la disfatta dei nerazzurri a Dortmund.

Questi i voti di Cristiano Biraghi:

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

FcInterNews: 5