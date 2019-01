© foto di Federico Gaetano

Buona la prima: Valter Birsa si è inserito subito nelle dinamiche del Cagliari. Il pupillo di Maran, arrivato per sostituire l'infortunato Castro, ha giocato quasi 70 minuti nel 2-2 contro l'Empoli. Giudizi positivi per lo sloveno: il quotidiano più largo di manica è La Gazzetta dello Sport con un bel 7, mentre TMW e Tuttosport puntano a rivederlo in campo prima di eccedere nelle valutazioni.