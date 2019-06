Le pagelle di Bonucci: più regista che difensore. Col solito vizietto

E' il primo regista dell'Italia, Leonardo Bonucci, uno che col suo piede educato riesce spesso a mandare gli attaccanti o gli esterni in porta. Oltre gli assist, con la Grecia addirittura va in gol. E non è una novità, ma un vizio del centrale della Juventus, alla settima realizzazione in Nazionale, di testa naturalmentre. Nella sfida di Atene c'è anche lui tra i migliori, sebbene non sicurissimo in fase difensiva.

Per La Gazzetta dello Sport la sua prova è da 7 in pagella, perché in fin dei conti dietro è tutto molto facile per l'Italia. Anche il Corriere della Sera pone l'accento, dopo aver discusso del suo gol, su qualche sbavatura difensiva, assegnandogli comunque un 6,5. Infine il Corriere dello Sport gli dà mezzo voto in più.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5