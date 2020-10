Le pagelle di Borja Mayoral: corre ma non trova mai i tempi. Prestazione opaca

Prestazione unanimamente insufficiente per Borja Mayoral, centravanti della Roma che prende il posto di Dzeko contro il CSKA Sofia, facendolo rimpiangere. Cinque per tutti i quotidiani, al netto di un continuo correre che non porta a sostanziali pericoli per la retroguardia bulgara. Anzi, trova sempre l'opposizione dell'avversario, di fatto è una prestazione opaca.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5