© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Borja Valero torna "professore" per una notte e "incanta" per possesso e saggezza secondo La Gazzetta dello Sport. TMW sottolinea come sia tornato a segnare dopo ben 588 giorni dall'ultima marcatura nel 2018. Per il Corriere dello Sport "tutta la sua partita ricorda il vecchio Borja viola" mentre Il Corriere della Sera aggiunge: "una meravigliosa terza età calcistica". Infine Fcinternews scrive: "Segna un gol alla Milito" all'unica squadra a cui probabilmente non avrebbe voluto segnare.

PAGELLE

TMW: 7,5

Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Fcinternews: 7

Tuttosport: 7