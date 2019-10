© foto di www.imagephotoagency.it

SuperMan è tornato. O meglio non se n'è mai andato via. La parata di Gigi Buffon su Santander è di quelle che salvano il risultato, una di quelle che sa fare lui. "Gara numero 659 con la maglia bianconera - il commento di Tuttomercatoweb.com -. Sembra filare liscia come l'olio, a parte un gran gol su cui può fare davvero poco. All'ultiomo respiro, salva la sua Juve con un intervento strepitoso su Santander: probabilmente sarebbe intervenuto il VAR per fuorigioco del Ropero, ma lui evita anche la grande paura ai suoi compagni". "Parata mostruosa - il commento di Tuttosport - da numero 1 assoluto".

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 8

TuttoJuve.com: 7