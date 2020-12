Le pagelle di Buffon: parate super e coscienza juventina, non sbaglia nello stadio del debutto

vedi letture

Novemilacentosessantadue giorni dall'esordio tra i professionisti, con la maglia del Parma, para come un ragazzo, di tecnica e di tattica. Gianluigi Buffon è semplicemente eterno e col Parma è tra i migliori. Da 7,5 per noi di TMW, 7 per La Gazzetta dello Sport per il quale è super nelle parate e nel finale diventa anche coscienza juventina con le urla che tengono svegli tutti. Due parate su Kucka decisive anche per il Corriere dello Sport, da grande portiere, così come per Tuttosport. "Nello stadio del debutto in A nel 1995 non sbaglia un colpo", scrive il Corriere della Sera.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7