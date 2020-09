Le pagelle di Calabria: San Siro lo applaude, dopo un'estate col cartello "vendesi"

Tra i migliori in campo nella vittoria sul Bologna, Davide Calabria si tiene stretta la maglia rossonera del Milan. Il terzino, nel 2-0 ai rossoblù, viene premiato in pagella. 7 per TMW, così come per La Gazzetta dello Sport: "Sarà lo spavento di una possibile cessione, ma sembra un altro giocatore". Stesso voto per Tuttosport, mezzo voto in meno per Tuttosport, non troppo entusiasta: "Un po' meno evanescente". 6,5 anche per il Corriere della Sera che sottolinea come, dopo un estate col cartello "in vendita", abbia una voglia matta di dimostrare di meritarsi la conferma.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

MilanNews: 7